Anna-Maria Ferchichi (39) spricht offen wie nie über ihr Privatleben. In einer Fragerunde auf Instagram plauderte die Frau von Bushido (42) über ihre Drillings-Schwangerschaft und verriet, dass ihr die anderen Umstände anfangs zusetzten. "Die ersten Monate waren unfassbar anstrengend und leider auch nicht ohne Komplikationen", erklärte sie. In der 12. Schwangerschaftswoche habe sie eine schlimme Sturzblutung gehabt, aber am Ende sei alles gut ausgegangen. Mittlerweile ist die Beauty bereits im fünften Monat. Was Anna-Maria über ihre Ernährung und ihr aktuelles Gewicht zu erzählen hatte, seht ihr im Video…

