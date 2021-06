Diese Promis wollen sich dem wohl härtesten Beziehungstest unterziehen! Neben der "normalen" Temptation Island-Variante stellten im vergangenen Jahr erstmals auch Promis ihre Liebe in einem Ableger des Datingformats auf die Probe. Während die Love Island-Stars Stephanie Schmitz (27) und Julian Evangelos (29) das Experiment ohne Komplikationen meisterten, ging die Beziehung von Calvin Kleinen (28) und seiner Roxy in der Fremdflirt-Show schnell in die Brüche. Doch wem könnte dieses Schicksal als Nächstes blühen?

Wie Bild nun erfahren haben will, sollen in der zweiten Staffel von Temptation Island V.I.P. unter anderem der Politiker-Enkel Henrik Stoltenberg und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (24) mit dabei sein. Zudem soll sich aber auch Henriks Ex-Flirt Sandra Janina mitsamt Freund Juliano Fernandez in das TV-Experiment stürzen. Das dürfte für Henrik aber nicht das einzige bekannte Gesicht in der Show sein: Auch seine Promis unter Palmen-Kollegin Kate Merlan (34) und ihr Liebster Jakub Jarecki werden als mögliche Kandidaten gehandelt.

Darüber hinaus sollen aber auch die Promi Big Brother-Stars Emmy Russ (22) und ihr Freund Udo Bönstrup (26) mit von der Partie sein. Eine offizielle Bestätigung des Senders steht bislang noch aus. Laut Bild seien die Kandidaten aber bereits am Produktionsort in Griechenland angekommen.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez, Influencer-Paar

Sonstige Jakub Jarecki und Kate Merlan, Januar 2021

privat Emmy Russ und Udo Bönstrup

