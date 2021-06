Ab dem 14. Juli wird zu sehen sein, wie deutsche TV-Bekanntheiten bei Kampf der Realitystars um den Sieg kämpfen – darunter auch Alessia Herren (19). Bei den Dreharbeiten für das Trash-Format war die Tochter von Willi Herren (✝45) noch bei bester Laune. Nur wenige Tage nach Drehschluss ereilte sie jedoch ein schwerer Schicksalsschlag: Ihr Vater wurde leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Dieser Umstand soll in dem Reality-Format thematisiert werden.

Entgegen der Gerüchte, Alessia gänzlich aus der Show zu schneiden, soll RTL2 nun einen anderen Weg gefunden haben, um mit dem Trauerfall umzugehen, wie Bild berichtet. Angeblich soll ein Text eingeblendet werden, der darauf hinweist, dass die Show vor Willis Tod aufgezeichnet wurde. Die exakte Wortwahl, die in der Einblendung zu lesen sein wird, sei jedoch noch offen. Die 19-Jährige selbst wollte sich dazu noch nicht äußern.

Wie schwer sie mit dem Verlust ihres Vaters zu kämpfen hat, macht Alessia immer wieder in den sozialen Medien deutlich. Sogar auf der Haut hat sich die Brünette ein Andenken an den Reality-TV-Star verewigen lassen. In ihrem Nacken ist seit Kurzem in Großbuchstaben der Schriftzug "Papa" zu lesen.

