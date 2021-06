Laura Maria Rypa (25) fackelt nicht lange! Die Influencerin sorgte zuletzt mit einem gemeinsamen Urlaub mit ihrem Ex Pietro Lombardi (29) für Aufsehen. Die beiden waren zusammen am Flughafen gesichtet worden – aus besagtem Urlaub meldete sie sich jedoch alleine. Nun wirbelte sie offenbar erneut viele Emotionen bei ihren Followern auf, dieses Mal allerdings mit ihrem Gewicht. Das wollten ihr ihre Fans nämlich nicht abkaufen – also zeigte sich Laura Maria prompt auf der Waage.

Am Montagabend rief die Web-Bekanntheit zu einer Fragerunde auf Instagram auf. Dabei wollte ein Follower wissen, wie viel die Beauty denn eigentlich wiege. Sie antwortete, circa 51 Kilo auf die Waage zu bringen. Kurz später meldete sie sich in einem Story-Video zu diesem Thema erneut und sagte: "Okay, es ist echt krass, viele glauben mir nicht, dass ich 51-52 Kilo wiege." Daher filmte sie sich direkt auf einer Waage und tatsächlich: Diese zeigte ein Gewicht von 51,6 Kilo an.

Doch die Diskussion um ihren Körper war im Anschluss anscheinend immer noch nicht vorbei: Viele Follower fragten sich, wie groß Laura sei. Diese Frage beantwortete sie in einem weiteren Story-Video und erklärte: "Ich bin 1,63 m." Außerdem betonte sie darin, dass ihr Gewicht natürlich auch immer mal schwanke.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

