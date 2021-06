Dagi Bee (26) und Eugen Kazakov (27) gehen seit etlichen Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor drei Jahren krönte das Paar seine Liebe mit einer romantischen Hochzeit auf Ibiza. Seit ihrem Jawort hat sich einiges verändert. Bisher haben die YouTuber nämlich noch in der Eigentumswohnung von Dagi gewohnt – doch das ist schon seit einer Weile nicht mehr so: Dagi und Eugen können sich schon länger stolze Hausbesitzer nennen!

Dieses kleine Geheimnis lüftete die 26-Jährige nun in einem YouTube-Video. "Ich kann euch sagen, ja, wir sind umgezogen. Schon vor einem halben Jahr. Wir haben uns einen Traum erfüllt und unser Traumhaus gefunden", erzählte die Beauty ihren Fans überglücklich. Ihr Eigenheim sei noch nicht zu 100 Prozent fertig, da die beiden ihre eigenen vier Wände komplett umkrempeln. Dennoch meint Dagi: "Das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass wir sehr nah an unserer Familie sind und unsere kleine Base hier in Deutschland gefunden haben."

Doch was ist aus ihrem Ibiza-Hausprojekt geworden? 2019 suchten die beiden nämlich ein Objekt auf der Insel – doch das haben sie auf Eis gelegt: "Wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob es wirklich so schlau ist, sich schon so ein richtig fettes Haus auf Ibiza zu kaufen, wenn man noch keine richtige Base in Deutschland hat, womit man happy ist." Für die beiden kam es einfach nicht infrage, von jetzt auf gleich wegzuziehen. Dafür seien Dagi und Eugen viel zu sehr Familienmenschen.

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

