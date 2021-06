Was für herzerwärmende Worte von Dagi Bee (26) für ihren Gatten Eugen (26)! 2018 feierten die beiden Webstars ihre Traumhochzeit in Anwesenheit vieler Freunde auf der schönen spanischen Insel Ibiza. Doch einmal Ja-Sagen reichte den Turteltauben offenbar nicht. Um ihre Liebe erneut zu bekräftigen, heiratete das Paar im vergangenen Februar zum zweiten Mal in Las Vegas. Anlässlich ihres dritten Hochzeitstages veröffentlichte Dagi nun einen rührenden Liebespost.

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty am Mittwoch zwei Schnappschüsse des besonderen Tages im Jahr 2018. "Und heute feiern wir einfach schon unseren dritten Hochzeitstag. Die Zeit fliegt mit dir! Ich liebe dich jeden Tag mehr und freue mich so sehr auf unsere gemeinsame Zukunft. Meine kleine Familie", betitelte Dagi die romantischen Momentaufnahmen. In den Kommentaren gratulieren viele Fans der Webvideoproduzentin und wünschten ihr nur das Beste für die Zukunft mit ihrem Eugen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die 26-Jährige anlässlich des zweiten Jubiläums einen Schnappschuss ihrer Hochzeitsfestivitäten auf ihrem Profil veröffentlicht. Schon damals schwärmte die Blondine nur so von ihrem Ehemann: "Ich bin so dankbar dafür, dass wir so ein gutes Team und wir so eine schöne kleine Familie geworden sind", hatte Dagmar – wie die YouTuberin mit bürgerlichem Namen heißt – seinerzeit unter die drei Aufnahmen geschrieben.

Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de