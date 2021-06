Wird DSDS künftig zu Deutschland sucht den Schlagerstar? In der kommenden Staffel soll die Kult-Castingshow in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Dazu soll insbesondere eine neue Jury beitragen: Neben der Countrysängerin Ilse DeLange (44) und dem Hit-Produzenten Toby Gad (53) wird schon bald auch Schlagergröße Florian Silbereisen (39) am Pult Platz nehmen. Doch wird für den Das Traumschiff-Darsteller auch das Musikgenre Schlager im Vordergrund stehen?

Im Interview mit Bild sprach Flori darüber, was er sich von der Show verspricht. Er suche vor allem eines: den nächsten Superstar. "Ich durfte im Laufe meiner Karriere ja schon viele großartige Talente auf dem Weg nach oben begleiten", erzählte der 39-Jährige und nannte als Beispiele Helene Fischer (36), Andreas Gabalier (36), Ben Zucker (38) und Ramon Roselly (27) – allesamt im Schlagergeschäft verortet. "Wir wollen natürlich wieder neue, märchenhafte Karrieren entdecken und fördern", erklärte der gebürtige Bayer weiter. Auf welche Musikrichtung es dabei hinauslaufen soll, ließ der Künstler offen. Auf seine neue Aufgabe freue er sich jedenfalls, denn: "Wir alle in der Musikindustrie brauchen Nachwuchs und neue Talente."

Dass er sich schon bald auf diese Suche begeben wird, hat Flori selbst erst kürzlich aus den Medien erfahren. "Alle wussten Bescheid – nur einer nicht, nämlich ich", gab er sich zunächst noch etwas überfordert. Als die neue Jury verkündet wurde, steckte der Moderator gerade mit dem Auto im Münchner Feierabendverkehr fest.

TVNOW Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad, DSDS-Jury

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Florian Silbereisen und Helene Fischer beim "Schlagerboom 2019"

ActionPress/ Clemens Bilan Musiker Florian Silbereisen

