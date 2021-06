Mickie Krause (51) gibt seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Privatleben! Der Schlagerstar hält seine Familie in der Regel strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Zwar ist bekannt, dass der "Zehn nackte Friseusen"-Interpret verheiratet ist, drei Töchter und einen Sohn hat – aber alle weiteren Details sind ein Geheimnis. So kursieren auch so gut wie keine Fotos von seinen Liebsten im Netz. Doch anlässlich ihres 20. Hochzeitstages macht Mickie jetzt eine große Ausnahme und zeigt allen seine hübsche Frau!

Via Instagram veröffentlichte der Entertainer am Dienstag eine Throwback-Aufnahme von seinem Hochzeitstag im Juni 2001. Auf dem süßen Schnappschuss wirbelt Bräutigam Mickie seine Braut herum – die attraktive Brünette strahlt dabei bis über beide Ohren. In der Bildunterschrift witzelte der Sänger: "Hochzeitstag! Heute vor 20 Jahren wurde mir klar: 'Jetzt ist die Mark nur noch 50 Pfennig wert!'"

Einer der wenigen Anlässe, zu denen Mickie mal über seine Gattin gesprochen hat, war seine diesjährige Teilnahme an Let's Dance. Damals äußerte sich der 50-Jährige, der in Folge sechs mit seiner Profitanzpartnerin Malika Dzumaev aus dem Contest ausgeschieden ist, zu Rúrik Gíslasons (33) Sieg: "Jede Hausfrau in Deutschland hat für Rúrik angerufen. Sogar meine Frau hat für ihn angerufen, weil sie dachte, dass wir viel gemeinsam haben."

Anzeige

Chris Emil Janßen Mickie Krause im Jahr 2018 auf Mallorca

Anzeige

ActionPress / Thomas Burg Mickie Krause, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Anzeige

Getty Images Mickie Krause und Malika Dzumaev, "Let's Dance"-Paar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de