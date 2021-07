Er will erneut die Liebe im TV finden! Alan Wey (35) wurde im vergangenen Jahr als Bachelor der Schweiz einem breiteren Publikum bekannt. Die ganz große Liebe fand er letztendlich nicht. Mit seiner Auserwählten Francesca Morgese ist er mittlerweile nicht mehr zusammen. Bei Mein Date, mein bester Freund & ich will er sein Glück noch einmal versuchen – doch warum macht Alan wieder bei einer Datingshow mit?

Das verriet der 35-Jährige nun im Promiflash-Gespräch. "Das neue Datingformat ist ganz anders. Im letzten Format durfte ich ja entscheiden, wen ich nehme", erzählte der charmante Single-Mann, der sich in dieser Sendung auf Dates mit einer Frau und ihrem schwulen besten Freund einlässt. Auch dass bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" die Kameras rund um die Uhr liefen, war für ihn eine ganz neue Erfahrung. "Ich bin ein Lebemensch, ich liebe das Abenteuer und ich hatte einen Riesenspaß", betonte er weiter.

Wie sieht es aber nach diesem Abenteuer aus – hat Alan jetzt etwa Blut geleckt und will an weiteren TV-Projekten teilnehmen? "Ich habe Lust auf weitere Formate. Es gibt ja noch viele andere Formate in Deutschland, in denen ich mich sehen könnte", erklärte er gegenüber Promiflash.

Anzeige

Instagram / alan.wey1 Francesca Morgese und Alan Wey im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / alan.wey1 Alan Wey im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / alan.wey1 Alan Wey, Schweizer Bachelor

Anzeige

Glaubt ihr, Alan wird bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" die große Liebe finden? Warum nicht? Ich denke schon! Nein, ganz bestimmt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de