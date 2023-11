Fans finden: "Bachelor in Paradise"-Alan soll Karina nehmen

Was denken die Zuschauer? Derzeit suchen wieder einige alte Kandidaten der vergangenen Der Bachelor- und Die Bachelorette-Staffeln bei dem Ableger Bachelor in Paradise die große Liebe. Vor allem Pamela Ghazal erregte dabei Aufsehen, da sie an vielen Männern Interesse hatte. Dem ist auch ihre neueste Errungenschaft Alan Wey auf die Schliche gekommen, weshalb er zweifelt, ob er ihr eine Rose geben soll. Und die Fans haben dazu auch eine klare Meinung!

Promiflash hat bei den Zuschauern nachgefragt, ob Alan lieber Pam oder Neuankömmling Karina Wagner (27) eine Rose geben soll. Das Ergebnis spricht Bände: Von insgesamt 1.329 Stimmen wollen 1.258 und damit 94,7 Prozent der Fans, dass Alan Karina wählt und damit Pam nach Hause schickt. Lediglich 71 Stimmen und damit 5,3 Prozent wünschen sich Pam eine Runde weiter.

Wen Alan dann letztendlich wählt, können die Fans erst in der kommenden Folge am Freitag sehen – die vergangene Episode endete nämlich mit einem Cliffhanger. "Du bist eine schöne Frau mit schönen Augen und schönen Haaren. Aus diesem Grund möchte ich dir sehr gerne eine Chance geben", erklärte Alan zuletzt – es blieb aber offen, wen der Schweizer damit meinte.

Anzeige

RTL Pamela mit Alan bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL / Warner / Hana Naveh Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Alan Wey, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de