Hier liebkost Travis Barker (45) seine Freundin Kourtney Kardashian (42)! Anfang des Jahres machten die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und der Schlagzeuger ihre Beziehung öffentlich – und kleben seither förmlich aneinander. Regelmäßig zeigen sie ihren Fans durch Turtel-Pics im Netz, wie vernarrt sie ineinander sind. Aber auch wenn sie nicht explizit für solche Fotos posieren, tauschen sie offenbar ständig Zärtlichkeiten aus: So jetzt auch bei einem Ausflug ins Disneyland!

Paparazzi erwischten das verliebte Paar kürzlich in dem Freizeitpark bei einem Familienausflug zusammen mit Kourtneys jüngstem Sohn Reign (6). Dort fuhren sie zum Beispiel auf bunten Kinderkarussells oder machten Wildwasser-Rafting. Auf einem Karussell mit Elefanten-Waggons gab Travis seiner Liebsten einen Kuss in den Nacken – und entlockte ihr damit ein strahlendes Lächeln.

Obwohl Travis nicht der leibliche Vater von Kourtneys drei Kindern ist, scheint er sich dennoch sehr rührend um die Kleinen zu kümmern. Auf einem weiteren Paparazzifoto ist sogar zu sehen, wie der Musiker Reign auf seinen Schultern durch den Freizeitpark trägt. Auch Kourtney soll sich mit Travis' beiden großen Kindern gut verstehen. Scheint so, als wären sie eine sehr erfolgreiche Patchworkfamilie.

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker im Disneyland

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2021

