Katharina Eisenblut zieht es dieses Mal wirklich durch! Schon bei DSDS sorgte die Sängerin für zahlreiche Diskussionen: Denn mehrere Male wollte sie die Sendung verlassen – entschied sich dann aber immer wieder dagegen. Nun ist sie Teil des Formats Die Alm. Bereits in der ersten Folge spielte sich ein ähnliches Drama wie in der Gesangsshow ab. Jetzt machte die TV-Zicke aber Nägel mit Köpfen: Katharina brach tatsächlich ab und fuhr nach Hause!

Grund dafür war die Nominierung. Nachdem ihre Mitstreiter Ioannis Amanatidis (31) und Yonce Banks die Challenge gewonnen hatten, mussten sie entscheiden, wer auf die Abschussliste soll. Zuvor kam es zwischen Katharina und dem Bachelorette-Boy zu einem Zoff, weswegen er sie wählte. Für die 27-Jährige unverständlich: "Mir macht das keinen Spaß mehr, dieser Hass gegen mich. [...] Ich habe mich tatsächlich entschieden, das Ganze zu verlassen", verkündete sie dramatisch in der Runde.

Die Nominierung habe Katharina verletzt, weil sie sich mit Ioannis eigentlich vertragen hatte. "Diese komischen Spielchen sind mir einfach too much", wurde sie emotional und fing an zu weinen. Die anderen Kandidaten fanden ihre Reaktion total übertrieben. "Selbstinszenierung as fuck. Natürlich musste sie wieder im Mittelpunkt stehen", rechnete Ioannis mit ihr ab.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut lacht neben Kühen

ProSieben/Benjamin Kis Katharina Eisenblut, "Die Alm"-Kandidatin 2021

Instagram / ioannis.amn Ioannis Amanatidis, Reality-TV-Teilnehmer

