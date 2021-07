Wie ging es für die Kandidaten von Ex on the Beach nach der Show weiter? Gerade erst flimmerte das große Finale der Kuppelshow über die Bildschirme. Nach viel Drama, heißem Sex und wilden Knutschereien fand auch die zweite Staffel eine Siegerin: Tara (28) wurde zur Königin gekrönt – und das als Single! Doch haben die finalen Paare auch außerhalb der Sendung zueinandergefunden?

Obwohl sich Gewinnern Tara in der Villa total in Chris verguckt hatte, gehen die beiden getrennte Wege, wie die Beauty auf dem offiziellen Instagram-Profil der Show verriet. Die beiden hätten zwar noch eine tolle Zeit in Mexiko und danach in Köln miteinander gehabt, aber Chris hatte wohl nicht viel Interesse gezeigt. "Da er mich nie in London besucht hat und sich auch sonst nicht bemüht hat, sehe ich da keine rosige Zukunft für uns", betonte Tara. Für positive Nachrichten sorgen hingegen Maurice und Michelle: Die beiden lernen sich auch weiterhin kennen. Wie sieht's bei Celina Pop mit der Liebe aus?

Die Blondine hatte sich bei "Ex on the Beach" in Diogo verguckt, der allerdings fleißig fremd flirtete. Und auch nach der Show scheint es bei den beiden nicht mehr richtig gefunkt zu haben. "Zwischen Diogo und mir ist nichts geworden", bestätigte Celina. Doch das sei ihrer Meinung nach wahrscheinlich auch besser so. Besonders dürften die Zuschauer auf den Beziehungsstatus von Tommy Pedroni und Sandra (29) gespannt sein: "Tommy und ich wollten uns nach der Show gerne weiter kennenlernen, durch die aktuelle Lage und was das Reisen betrifft, sind wir dazu allerdings noch nicht gekommen", erklärte die Tattoo-Liebhaberin. Tommy lebt nämlich in Frankreich. Ob es zu diesem Kennenlernen noch kommen wird? Tommy – und auch Diogo – versuchen ihr Glück nämlich in der kommenden VIP-Version von Are You The One?.

Anzeige

TVNOW Tara und Chris, "Ex on the Beach"-Folge 12

Anzeige

Instagram / mauricehaushammer "Ex on the Beach"-Teilnehmer Maurice Haushammer

Anzeige

TVNow Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de