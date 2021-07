Sarah Knappik (34) scheint in ihrem neuen Alltag als frischgebackene Mutter mittlerweile voll angekommen zu sein! Im April hatte ihre Tochter das Licht der Welt erblickt. Das Mädchen hört auf den Namen Marly. Seit der Geburt genießt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Zeit mit ihrer Kleinen in vollen Zügen – und legte deshalb auch eine Babypause ein. Im Netz berichtet Sarah nun davon, wie sehr sie in ihrer Rolle als Neu-Mama aufgeht.

Auf ihrem Instagram-Account drückt die 34-Jährige jetzt ihre tiefe Zuneigung aus. Unter einen Schnappschuss von sich schreibt sie: "Ich liebe es, Mama zu sein. Mein Leben hat einen neuen Sinn!" Vor allem das Lachen ihres Kindes lässt Sarahs Herz offenbar höherschlagen. Denn auch davon schwärmt sie in den höchsten Tönen unter ihrem Beitrag – und fügt zur Verdeutlichung noch zwei Herz-Emojis an.

Bereits kurz nach der Entbindung hatte die ehemalige Dschungelcamperin im Interview mit Bild betont, wie vernarrt sie in ihren kleinen Wonneproppen ist. "Marly ist so ein liebes Baby. Sie weint kaum, lacht viel und beschwert sich wenig.", freute sie sich. Sarahs Töchterchen melde sich lediglich bei ihr, wenn sie Langeweile habe.

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik und ihre Tochter Marly im Juni 2021

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin

Getty Images Sarah Knappik beim Finale von "Promi Big Brother" im August 2017

