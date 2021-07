Toni Garrn (28) ist schon ganz ungeduldig! Vor wenigen Wochen gab das Model bekannt, dass es gemeinsam mit seinem Mann Alex Pettyfer (31) seinen ersten Nachwuchs erwartet. Ob sich die gebürtige Hamburgerin und der Schauspieler über einen Jungen oder ein Mädchen freuen können, haben sie bislang aber noch nicht verraten. Fest steht: Allzu eilig scheint es das Baby nicht zu haben: Toni ist bereits in der 40. Schwangerschaftswoche angekommen – ihr Kind lässt aber wohl noch etwas auf sich warten!

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie etwas verzweifelt wirkt. Dazu schrieb sie: "Wenn die 40 Wochen endlich vorbei sind und die ganze Welt dich fragt: 'Und?'... und nichts passiert." Ihr kleines Wunder ist immer noch in ihrem Bauch. Dabei versucht Toni mittlerweile alles Mögliche, damit sich ihr Baby bewegt. So setzte sie sich zum Beispiel sogar über einen Topf mit Blumen, in der Hoffnung, dass die Geburt bald startet.

Doch vielleicht ist es mittlerweile auch schon so weit: Nach dem Baby-Update hat sie weder in ihrer Story noch in ihrem Feed etwas Neues gepostet. Auch auf dem Account ihres Liebsten ist es ruhig: Alex verabschiedete sich in eine vierwöchige Instagram-Pause

Anzeige

Instagram / tonigarrn Model Toni Garrn im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de