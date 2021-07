War das etwa doch kein Schritt in Richtung Versöhnung? Am Donnerstag wurde feierlich eine Statue von Prinzessin Diana (✝36) enthüllt, die an diesem Tag 60 geworden wäre. Diese Ehre wurde keinen Geringeren als ihren beiden Söhnen Prinz Harry (36) und Prinz William (39) zuteil. Nach den jüngsten Turbulenzen innerhalb der Königsfamilie lag in diesem Event die große Hoffnung auf eine Annäherung. Tatsächlich wirkten die Brüder unbeschwert miteinander – allerdings scheint die Harmonie nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Harry soll sich schnellstmöglich wieder aus dem Staub gemacht haben.

Knapp eine halbe Stunde vor Beginn der Zeremonie traf der 36-Jährige am Ort des Geschehens ein, wie Daily Mail berichtete. Knapp 45 Minuten haben die Feierlichkeiten schließlich gedauert, ehe ein kleiner Umtrunk innerhalb der Familie stattfand. Die Zeit mit seinem Bruder, seinen Tanten und seinen Onkeln scheint Prinz Harry jedoch nicht sonderlich genossen zu haben. Nach etwa 20 Minuten Small Talk soll der Mann von Herzogin Meghan (39) schon wieder in ein Auto gestiegen und davongefahren sein.

Ebenso eilig scheint Harry es gehabt zu haben, wieder zurück in seine Wahlheimat Amerika zu kommen. Nur einen Tag nach der Feier soll der Rotschopf schon wieder in einem Flieger in Richtung Montecito gesessen haben. Dort erwarten ihn seine Frau, sein Sohn Archie (2) und seine neugeborene Tochter Lilibet.

Dominic Lipinski/Empics Prinz William und Prinz Harry enthüllen die Statue für Diana

Getty Images Prinz Harry, Januar 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie

