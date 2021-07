Damit endet Prinz Harrys (36) kurzer UK-Abstecher schon wieder. Seit der Herzog von Sussex und seine Ehefrau Herzogin Meghan (39) ihre royalen Pflichten aufgegeben haben, leben die beiden mit ihren zwei Kindern Archie (2) und Lilibet in den USA. Am Donnerstag, zum 60. Geburtstag seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36), nahm Harry allerdings gemeinsam mit seinem Bruder William (39) an einer kleinen Zeremonie in London teil. Sein Aufenthalt war aber nicht von langer Dauer: Harry soll schon wieder auf dem Weg in die USA sein.

Der 36-Jährige ist bereits in der vergangenen Woche in seine alte Heimat gereist, um sich dort vor dem Event in Quarantäne zu begeben. Im Garten des Kensington Palace haben er und sein Bruder am Donnerstag eine Statue ihrer Mutter enthüllt. Heute, nur einen Tag nach dem Event, soll Harry laut dem Magazin Hello! schon wieder im Flieger Richtung Montecito sitzen. Er wurde offenbar auf dem Weg zum Flughafen entdeckt.

Ob die beiden Brüder nach dem Event wohl genug Zeit hatten, sich auszusprechen? William und Harry sollen sich schließlich schon vor einigen Monaten heftig zerstritten haben. Viele Royal-Experten hatten allerdings gehofft, dass ihr gemeinsamer Auftritt bei der Statuen-Enthüllung die Wogen möglicherweise ein wenig glätten könnte.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Enthüllung der Diana-Statue

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de