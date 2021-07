Ob sich Prinz Harry (36) und Prinz William (39) nun endlich versöhnt haben? Seitdem der Herzog von Sussex der britischen Königsfamilie den Rücken kehrte, ist das Verhältnis der beiden Brüder sehr angespannt. Aufgrund der Enthüllung der neuen Statue zu Ehren Prinzessin Dianas (✝36) trafen die Royals nun erneut aufeinander. Von dicker Luft ist hier jedoch keine Spur. Bei der Veranstaltung sprachen die zwei Prinzen angeregt miteinander und wirkten sehr freudig.

Wie The Sun am Donnerstag berichtete, lief die Begegnung des 36-Jährigen und seines drei Jahre älteren Bruders offenbar sehr harmonisch ab. Zur Enthüllung des Denkmals veröffentlichten die beiden sogar ein gemeinsames emotionales Statement. Der Royal-Experte Duncan Larcombe nannte diese Einigung einen entscheidenden Schritt in der Beziehung des Duos. "Wochenlang gab es im Palast die Befürchtung, dass sie jeder für sich eine eigene Erklärung abgeben würden, so wie sie es nach dem Tod des Herzogs von Edinburgh getan hatten", führte der zweifache Vater aus.

"Die gemeinsame Erklärung von Prinz William und Prinz Harry ist das erste bedeutende Zeichen, dass die Brüder zumindest wieder vereint sind", erklärte Duncan der britischen Zeitschrift. Außerdem zeigte er auf, dass der Herzog von Sussex und der Herzog von Cambrige bereits vor der Veranstaltung gemeinsam Zeit miteinander verbracht hätten. "Mit etwas Glück finden sie noch Zeit zum Reden, bevor Harry nach Hause fliegt", betonte der königliche Spezialist abschließend.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

Getty Images Prinz Harry vor der Diana-Statue im Juli 2021

