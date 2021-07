Hat Ole das TV-Geschäft für sich entdeckt? Bei The Biggest Loser sagte der Mofaliebhaber seinen überschüssigen Kilos den Kampf an. Tatsächlich verhalf ihm seine Gewichtsreduktion von 80 Kilogramm nicht nur zu einem ganz neuen Körpergefühl, sondern sogar zum Sieg in der Show. Seither hat sich das Leben des 41-Jährigen um 180 Grad gedreht – in eine gesunde Richtung. Doch sind in diesem neuen Abschnitt auch weitere Fernsehauftritte vorgesehen? Mit Promiflash sprach Ole über seine künftigen TV-Pläne.

Einer Teilnahme an weiteren Formaten sei der Altenpfleger keinesfalls abgeneigt, erzählte er Promiflash. "Aktuell ist nichts geplant. Es waren ein paar Angebote da, aber das war nicht das, was ich wollte – ich habe abgelehnt. Aber sonst bin ich sehr offen", versicherte Ole. Sobald ihn eine Anfrage erreicht, die sein Interesse weckt, sei er bereit. "Auf Kochen hätte ich Bock. Ich koche ja sehr gerne und sehr frisch. Also Kochsendungen – da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf", verriet der Veganer.

Sein einstiger Mitstreiter Gianluca sieht das ähnlich. Der Kölner hat mit seiner "The Biggest Loser"-Teilnahme in Sachen TV-Shows förmlich Blut geleckt. "Ich bin geboren für die Kameras, ich liebe es und fühle mich wohl dabei. Dieses Gefühl ist einfach magisch", schwärmte der Kinderpfleger im Promiflash-Interview und bescheinigte sich selbst, "ein Geschenk für jedes Trash-Format" zu sein.

Instagram / ole_thebiggestloser2021 Ole, "The Biggest Loser"-Sieger 2021

Instagram / ole_thebiggestloser2021 Ole, "The Biggest Loser"-Gewinner 2021

Instagram / gianluca_thebiggestloser2021 Gianluca, "The Biggest Loser"-Finalist

