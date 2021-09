Ole gibt ein überraschendes Update! Der Mofa-Liebhaber nahm an der vergangenen Staffel von The Biggest Loser teil und konnte sich am Ende sogar das Siegertreppchen sichern. Im Finale stand ihm damals ein ganz besonderer Mensch zur Seite – seine Partnerin Nadine. Vor laufender Kamera machte er während des Showdowns seine neue Beziehung öffentlich. Doch ihre Liebe hatte offenbar keinen Bestand: Ole gibt nun die Trennung bekannt!

Seit Ende der Sendung hält der Veganer seine Fans auf Instagram weiterhin auf dem Laufenden – sein Liebesleben hatte er allerdings komplett unter Verschluss gehalten. Umso überraschender kommen für seine Follower nun die News. "Bist du noch mit der Frau zusammen, die mit bei der Finalshow war?", will ein User in einer Fragerunde wissen – Oles Antwort fällt knapp aus: "Nope." Hintergründe zu der Trennung gibt er aber nicht bekannt.

Auch Oles einstige Mitstreiterin Jessica machte ihr neues Liebesglück nach den Dreharbeiten auf Naxos gegenüber Promiflash öffentlich: "Ich habe endlich die Liebe zu mir selbst gefunden und auch einen Lebenspartner – ich bin total glücklich." Schaut man ihren Account an, wird klar: Sie ist auch nach wie vor total happy mit ihrem Freund!

