Was sagt Oles Umfeld zu seinem The Biggest Loser-Erfolg? Der Altenpfleger hatte in der diesjährigen Staffel der Abnehm-Show prozentual am meisten Gewicht verloren und landete somit auf dem ersten Platz des Wettbewerbs: Von seinen anfangs 164 Kilogramm brachte er am Ende nur noch knapp die Hälfte auf die Waage. Was das für eine beeindruckende Leistung ist, dürfte ihm vor allem durch die Reaktionen seines Umfelds noch einmal bewusst geworden sein: Manche haben Ole nach seinem Sieg kaum noch erkannt.

Im Promiflash-Interview erzählte der 40-Jährige: "Natürlich war die Veränderung von mir sehr groß. Die Leute, die ich sehr lange nicht gesehen habe, haben mich teilweise nicht mehr erkannt." Da er so viel Gewicht verloren hatte, habe er sich äußerlich schließlich sehr verändert. "Man hat ihnen – also Bekannten oder Leuten, die mich aus dem Dorf kennen – angesehen: 'Wer ist das denn eigentlich?'", erklärte Ole weiter. Die Reaktionen seien zudem durchweg positiv gewesen.

Mittlerweile hat Ole allerdings wieder knapp acht Kilo mehr auf den Rippen – er selbst habe sich mit seinem Gewicht einfach nicht wohlgefühlt. "Das Gewicht im Finale war mir wirklich ein bisschen zu wenig, ich habe mir so selber nicht gefallen. Jetzt bin ich bei 92 bis 93 Kilo und damit geht es mir sehr gut", verriet der Bartträger gegenüber Promiflash.

Ole im Juni 2021

Ole, "The Biggest Loser"-Kandidat 2021

Ole, "The Biggest Loser"-Gewinner 2021

