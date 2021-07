Prinzessin Eugenie (31) und ihr Nachwuchs machen einen Abstecher ins Grüne! Seit Februar steht das Leben der Queen-Enkelin und ihres Gatten Jack Brooksbank (35) völlig auf dem Kopf: Ihr Söhnchen August erblickte das Licht der Welt. Auf seinen Spross könnte das royale Paar kaum stolzer sein. Doch die Familie verbringt ihren Alltag nicht nur im königlichen Anwesen – jetzt teilte Eugenie Aufnahmen von einem Spaziergang durch den Park!

Via Instagram veröffentlichte Eugenie am vergangenen Mittwoch Schnappschüsse von sich und Sohnemann August während ihres Ausflugs in den Green Park. Dort ist seit Kurzem nämlich nicht mehr nur eine weite Grünfläche geboten, sondern auch eine Herde mit über 100 lebensgroßen Holzelefanten – diese hießen Eugenie als Schirmherrin der Organisation "Elephant Family" und ihr Sohnemann nun herzlich in ihrer Heimatstadt willkommen.

Inmitten der Herde ist auch ein kleines Elefantenbaby zu finden. Den Anblick des niedlichen Rüsseltieres ließen sich die frischgebackene Mama und ihr Sprössling natürlich nicht entgehen. Besonderheit: Das Tierbaby trägt den Namen Assam August. "Es war eine große Freude, meinen August mitzunehmen, um ihn kennenzulernen", teilte Eugenie ihrer Community mit.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Sohn im Park

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Sohn, Juni 2021

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August

