Prinzessin Eugenie (31) und ihr Mann Jack (35) haben babyfrei! Das royale Paar durfte sich im vergangenen Februar über die Geburt seines ersten Nachwuchses freuen. Der kleine August ist zwar der ganze Stolz seiner Eltern – der neue Alltag mit Baby dürfte für die Familie aber eine ziemliche Umstellung gewesen sein. Kein Wunder, dass sich Eugenie und Jack trotz Babyglück auch mal über einen Abend nur für sich freuen. Die zwei waren jetzt ohne ihren Spross unterwegs.

Bei einem Event anlässlich der Veröffentlichung von Poppy Jamies Buch "Happy not Perfect" legten die Enkelin von Queen Elizabeth II. (95) und ihr Ehemann einen derzeit seltenen Auftritt ohne ihr Baby hin. Während der 35-Jährige sich für den Abend ganz lässig in eine Jeans geschmissen hat und ein schlichtes blaues Hemd unterm Sakko trug, hat sich seine Gattin für einen etwas schickeren Look entschieden: Sie wählte ein schwarzes Kleid mit Fransen und einen schimmernden Satinmantel darüber. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, strahlen beide um die Wette.

Ihr Mini-Me dürften die frischgebackenen Eltern nach einigen Stunden Trennung aber sicher direkt vermisst haben. Immerhin kosten sie derzeit wirklich jede Sekunde mit dem Baby aus. Zum Vatertag am vergangenen Wochenende veröffentlichte Eugenie bereits zuckersüße Aufnahmen von Jack und August. "Alles Gute zum Vatertag an dich, mein Liebster", schrieb sie dazu.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Instagram / princesseugenie Jack und August Philip Hawke Brooksbank

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Söhnchen August

