Linda Reschke gibt einen offenen Einblick in ihr neues Mama-Leben! Vergangene Woche hat die Ex-Bachelor-Kandidatin gemeinsam mit ihrem Verlobten ihr erstes Kind bekommen. Ihr Sohn trägt den außergewöhnlichen Namen Fion Herbert – und hält die frischgebackenen Eltern natürlich mächtig auf Trab. Dennoch fand die Influencerin jetzt die Zeit, um sich bei ihrer Community zu melden: In ihrem Update zeigt Linda auch ihren After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die neue Mutter jetzt ganz authentisch in Unterwäsche ihren Körper im Spiegel: Nur zehn Tage nach der Entbindung hat ihr Babybauch sich schon ziemlich weit zurückgebildet! Aktuell ist nur noch eine kleine Wölbung zu sehen. Auch ihre Linea nigra, die sich in manchen Schwangerschaften bildet, ist noch sichtbar. Linda ist superstolz auf das, was ihr Body bereits geschafft hat – das drückt sie mit ihrer Songauswahl für das Posting aus: Alicia Keys' (40) Hit "Superwoman".

Im weiteren Verlauf ihrer Story berichtet Linda: "Heute war der erste Tag, wo ich wieder duschen war und mich so gut gefühlt habe! Vorher gab es noch so viele Einschränkungen, aber jetzt bin ich total fresh und clean. Mir geht's gut, ich fühle mich gut!" Weiter schildert der hübsche Lockenkopf: "So langsam gewöhne ich mich an meinen neuen Alltag mit Social Media, Arbeitskram und Baby – ist gar nicht so einfach!"

Linda Reschke mit ihrem Sohn Fion

Linda Reschke in der Schwangerschaft

Linda Reschke, Influencerin

