Linda Reschke ist seit wenigen Tagen Mama! Schon kurz nach der Geburt plauderte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ausführlich über die Entbindung und über die erste Zeit mit ihrem Sohnemann. Ein Detail behielt die Kuppelshow-Beauty dabei aber für sich: den Babynamen. Doch auch dieses Geheimnis hat Linda nun gelüftet und verriet endlich, wie ihr Kleiner heißt – die Wahl dürfte einige Fans überraschen.

"Unser kleiner Mann heißt Fion Herbert O.", schrieb die Influencerin jetzt zu einemInstagram-Foto ihres Babys in einem Body mit der Aufschrift "Fion" . Im gleichen Post erklärte sie, dass Fion "der Blonde" oder "der Strahlende" bedeutet. Tatsächlich sollen seit 1984 nur zehn Menschen geboren worden sein, die so heißen. "Herbert ist der Name des verstorbenen Opas meines Verlobten. Bei uns in der Familie ist es Tradition, Namen von geliebten Familienmitgliedern weiterzureichen", verriet die Neu-Mama weiter.

Und obwohl Fion offensichtlich eine sehr außergewöhnliche Wahl ist, kam sie bei Lindas Followern ziemlich gut an. "Der Name ist wirklich sehr schön", schrieb jemand und sprach damit vielen anderen aus der Seele. Die Netz-Schönheit selbst hatte zunächst damit gehadert, ihn zu verraten. Sie hat große Sorge, dass andere Eltern ihre Kinder nun auch Fion nennen. Wie gefällt euch der Babyname? Stimmt ab!

Instagram / linda.reschke Linda Reschke mit ihrem Sohn Fion

Instagram / linda.reschke Linda Reschke mit ihrem Partner

Instagram / linda.reschke Linda Reschke, Bachelor-Girl

