Sie verstellt sich nicht! Janin Ullmann (39) steht seit Jahren ganz souverän vor der Kamera. Als Moderatorin zahlreicher Shows eroberte die Blondine die Herzen vielen TV-Zuschauer. Im vergangenen Jahr wurde der Beauty sogar eine Liaison mit Megastar Neymar Jr. (29) nachgesagt. Umso mehr freut es ihre Follower, dass Janin sich jetzt ganz unverstellt zeigt: Im Netz feiert sie nämlich ihre Dehnungsstreifen!

Die Überstrapazierung der Haut, die sich in zarten, hellen Streifen ausdrückt, gilt vielerorts als Schönheitsmakel. Das kann Janin offenbar gar nicht verstehen: "Ich liebe meine Dehnungsstreifen! Sie erinnern mich daran, dass Leben für mich auch immer Wachstum bedeutet." Dazu postete die 39-Jährige ein ungeschöntes Bild: In einem grünen Bikini liegt sie auf der Seite und präsentiert dabei selbstbewusst ihre Streifen.

Bei ihren Fans kommt so viel Offenheit gut an. "Danke, dass du das teilst! So wichtig für alle tollen Frauen da draußen", schrieb eine begeisterte Userin unter den Beitrag. Sängerin Annett Louisan (44) reagierte auf das Foto mit einem herzäugigen Emoji.

Instagram / janinullmann Janin Ullman im Januar 2021

Instagram / janinullmann Moderatorin Janin Ullmann im Sommer 2021

Getty Images Janin Ullmann im Dezember 2019

