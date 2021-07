Jessica Paszka (31) wendet sich verzweifelt an ihre Fans! Schon Anfang des Jahres hatte die Bachelorette aus dem Jahr 2017 mit einer lästigen Entzündung ihrer Augen zu kämpfen. Damals machte eine bakterielle Bindehautentzündung, wegen der sie Antibiotika verschrieben bekam, ihr zu schaffen. Doch Jessis Augen sind immer wieder anfällig. Aktuell geht es der Verlobten von Johannes Haller (33) deshalb erneut sehr schlecht – nun sucht sie bei ihren Followern Hilfe!

"Ich habe keine Kraft mehr", erklärt die Wahl-Ibizenkerin auf Instagram. Jessi leidet derzeit wieder unter einer Entzündung, die ihre Augen dauerhaft eitern lässt. Sie habe schon alles Erdenkliche ausprobiert, um zu genesen: verschiedene Salben, Antibiotika, homöopathische Mittel. Nun bittet Jessi ihre Fans verzweifelt um Tipps. Sie sei inzwischen sogar so weit, dass sie nach Deutschland fliegen würde, um dort einen guten Augenarzt aufzusuchen. "Es juckt, es fühlt sich an, als hätte ich Sand in den Augen, ich kann nicht richtig gucken, die Augen tränen und eitern", äußert sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin entmutigt.

"Es ist wirklich schlimm, ich übertreibe nicht", bekräftigt die Mutter einer Tochter. Sie sei sonst kein Mensch, der wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt renne. In diesem Fall habe es aber keine andere Möglichkeit gegeben. Ein Happy End ist aber zumindest in Aussicht: Ein Bekannter empfahl Jessi einen guten Augenarzt auf Ibiza. Bei dem lässt sie sich nun einen Termin geben.

Jessica Paszka auf Ibiza, September 2020

Jessica Paszka am Strand von Ibiza

Ex-Bachelorette Jessica Paszka

