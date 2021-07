Ist Lady Gaga (35) etwa im Hochzeitsfieber? Seit über einem Jahr ist die Sängerin jetzt schon in festen Händen. Der glückliche Mann an ihrer Seite ist der Unternehmer Michael Polansky. Zwar gewähren die Turteltauben ihren Fans nicht viele Einblicke in ihre Beziehung – aber wenn doch, dann wirken sie einfach nur total verliebt. Gut möglich, dass die beiden eines Tages vor den Traualtar treten werden! Bis dahin gibt die Musikerin Michael und ihren Fans schon mal einen Outfit-Vorgeschmack: Hier rockt Lady Gaga den Braut-Look!

Paparazzi lichteten die 35-Jährige am Donnerstag in New York ab, als sie gerade das dortige Plaza Hotel verließ. Die "Bad Romance"-Interpretin bot den Fotografen eine wahrhaft spektakuläre Show: Lady Gaga trug eine traumhafte weiße Robe mit einem tiefen Ausschnitt und wellenförmigen Tüll, der ihre Beine umschmeichelte – der Dress des italienischen Designers Giambattista Valli könnte glatt als Brautkleid durchgehen! Dazu kombinierte sie cremefarbene Pumps, einen farblichen passenden Mantel, eine markante Sonnenbrille, XXL-Perlenohrringe sowie eine mintfarbene Clutch.

Auch wenn sie – sofern sie möchte – eines Tages bestimmt eine wunderschöne Braut abgeben würde: Lady Gaga war tatsächlich noch nie verheiratet! Aber sie war schon mehrfach verlobt: Am Valentinstag 2015 hatte der Schauspieler Taylor Kinney (39) nach vier Jahren Beziehung um ihre Hand angehalten. 2016 ging die Beziehung allerdings in die Brüche. Im Oktober 2018 nahm sie dann den Antrag des Star-Agenten Christian Carino an. Doch auch diese Verlobung sollte nach einem Jahr platzen.

Lady Gaga in New York

Lady Gaga, Sängerin

Lady Gaga, Sängerin

