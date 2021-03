Diese Überraschung ist ihm wohl gelungen! Seit über einem Jahr ist Lady Gaga (35) in festen Händen. Der glückliche Mann an ihrer Seite? Der Unternehmer Michael Polansky. Besonders viel gibt das Pärchen nicht über sein Liebesglück preis, doch die Sängerin machte nun eine Ausnahme: Michael hat Lady Gaga zum 35. Geburtstag mit einem riesigen Blumenstrauß überrascht, was die Musikerin ihren Fans nicht vorenthalten wollte!

Was für eine süße Geste! Aktuell dreht die 35-Jährige in Italien den Film "House Of Gucci" an der Seite von Adam Driver (37). Doch ihr Liebster ließ es sich nicht nehmen, ihr an ihrem Ehrentag eine Freude zu bereiten. "Wenn dein Freund dir ganz viele Blumen zum Geburtstag nach Rom schickt. Ich liebe dich, Schatz. Ich kann es nicht erwarten, mit dir und unseren Hunden zu Hause zu sein. Das ist alles, was ich brauche", betitelte sie ein Foto von sich und dem XXL-Bou­quet.

Dass sich die Musikerin und der Businessmann über alles lieben, hatte auch ein Insider kürzlich noch einmal betont. "Die beiden sind mehr als vernarrt ineinander. Michael ist wirklich ein fantastischer Typ. Er ist bodenständig, clever und auf seine beruflichen Aufgaben fokussiert", hatte die Quelle gegenüber Us Weekly ausgeplaudert.

Instagram / ladygaga Lady Gaga mit ihrem Freund Michael Polansky

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky im März 2020

