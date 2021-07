Wissen die kleinen Royals eigentlich, in welch wichtige Familie sie geboren wurden? Der britische Thronfolger Prinz William (39) und seine Frau Herzogin Kate (39) haben bereits drei gemeinsame Kinder: Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3). Der Siebenjährige steht hinter seinem Opa Prinz Charles (72) und seinem Papa als dritter in der Thronfolge. Aber ob der Schüler schon versteht, was das für sein Leben bedeutet? Geht es nach dem Royal-Autor Robert Lacey (77), müsste George längst eingeweiht worden sein!

Seine Vermutung äußerte der Schriftsteller in seinem Buch Battle of Brothers. Um dem Kleinen mitzuteilen, dass er einmal König von England werden wird, dafür sollen William und Kate den perfekten Moment abgewartet haben. Auch wenn Lacey nicht wisse, wann genau dieser Zeitpunkt gewesen ist: "Vielleicht wird uns George irgendwann selbst die Geschichte erzählen. Es müsste aber rund um seinen siebten Geburtstag im Sommer 2020 passiert sein, als seine Eltern mehr ins Detail über das zukünftige Leben und die royalen Aufgaben und Pflichten des Prinzen gegangen sind", erklärte der Autor.

Obwohl William seinen Jungen sehr früh eingeweiht habe, sei es ihm wichtig, dass sein Sohn eine "normale Erziehung" von seiner Familie genieße. Dass George eine ganz besondere Rolle im britischen Königshaus einnimmt, dürfte ihm aber auch schon vor der Thronfolge-Offenbarung seines Papas aufgefallen sein: Wie ein Royal-Experte bereits vergangenes Jahr gegenüber Daily Mail erklärt hatte, sei dem Jungen schon früh klar gewesen, dass er anders als seine Geschwister ist. Schließlich hatte George schon damals viel und mehr Zeit allein mit seiner Großmutter, der Queen (95) und deren Sohn Charles verbringen dürfen.

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Söhnen Prinz George und Prinz Louis

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis im Juni 2019

