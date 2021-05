Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) zeigen sich im Netz so glücklich und ausgelassen wie selten. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge feierten erst kürzlich ihren zehnten Hochzeitstag. Am 29. April 2011 hatte sich das royale Traumpaar in der Westminster Abbey in London das Jawort gegeben. Dass die beiden heute nicht nur zu zweit, sondern auch als Familie mit ihren drei Kindern überglücklich sind, lassen sie ihre Fans mit einem niedlichen Clip auf Instagram wissen. Das Video zeigt die fünfköpfige Familie beim ungenierten Toben in ihrer Heimat.

