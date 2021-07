Sie haben wieder zueinandergefunden! Seit ihrer Trennung im März 2021 hatte es immer wieder Gerüchte um ein Liebescomeback zwischen Daniela Büchner (43) und Ennesto Monté (46) gegeben. Die beiden hatten immerhin öffentlich zugegeben, sich zu vermissen. Am Freitagabend teilte Ennesto dann die freudige Nachricht mit seinen Fans: Danni und er sind wieder ein Paar! "Wir haben uns gegen unsere Gefühle gewehrt, ich habe viele Fehler gemacht, am Ende haben wir uns nie aus den Augen verloren, doch dabei hast du nie aufgehört, mich zu lieben und an uns zu glauben", postete Ennesto auf Instagram.

