Ed Sheeran (30) gibt einen seltenen Einblick in sein Privatleben! Im vergangenen Herbst sind der Erfolgssänger und seine Frau Cherry Seaborn (29) zum ersten Mal Eltern geworden – ihre kleine Tochter heißt Lyra Antarctica und ist natürlich ihr ganzer Stolz. Aber der Vollblutmusiker hält sein Kind streng aus der Öffentlichkeit heraus. In einem seltenen Interview sprach Ed nun jedoch ganz offen über sein neues Leben als Papa...

In der Radioshow New Music Daily offenbarte der frischgebackene Vater: "Mein Lebensstil hat sich komplett verändert. Anstatt um sechs Uhr morgens ins Bett zu gehen, stehe ich um sechs Uhr morgens auf – manchmal sogar früher." Weiter schilderte Ed: "Früher war ich bei allem so maßlos, [...] ich habe immer das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte und einfach zu mir genommen, was ich wollte."

Doch dann kam die Kehrtwende für Ed: "Aber als Cherry im sechsten Monat schwanger war und die Fruchtblase jeden Moment hätte platzen können, habe ich mir gesagt: Ich höre jetzt auf mit diesen Exzessen und werde einfach für sie da sein – und der Ehemann sein, der ich sein sollte." Abschließend betonte der 30-Jährige: "Seitdem führe ich ein ziemlich cleanes, gesundes Leben." So hat der "Shape of You"-Interpret es übrigens auch geschafft, seine überschüssigen Kilos zu verlieren.

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran und Cherry

ActionPress Ed Sheeran, Sänger

