Wie geht es Anna nach dieser Entscheidung? Die Blondine war erst vor wenigen Wochen bei M.O.M als Nachrückerin in die Show gekommen. Sie hatte bereits im vergangenen Jahr an der ersten Staffel der Sendung teilgenommen. In der aktuellen Folge war ihre zweite Chance dann allerdings auch schon wieder Geschichte, denn Dustin schickte sie nach Hause. Promiflash hat mit Anna über ihren erneuten Exit gesprochen.

Im Interview wirkte die 41-Jährige nicht besonders traurig über ihren Rauswurf – sie nimmt ihre Niederlage sportlich, denn ihr "M.O.M"-Aus kam für sie nicht überraschend. "Ich habe es gefühlt und damit gerechnet", erklärte Anna gegenüber Promiflash. Auch den beiden Solo-Männern sei sie deshalb nicht böse. Ihrer Meinung nach sei es die richtige Entscheidung gewesen.

Doch wie sieht das Liebesleben der Blondine nach dem Kuppelformat aus? Anna ist nach wie vor Single, doch bei der Partnersuche macht sie sich keinen Druck. "Mr. Right wird mich schon finden. Liebe und Alter haben keine Grenzen", betonte sie weiter im Gespräch.

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

