Danni Büchner (43) und Ennesto Monté (46) sind einfach happy miteinander! Es war wohl die Liebesüberraschung in der deutschen Reality-TV-Welt: Vor wenigen Tagen gaben die Goodbye Deutschland-Auswanderin und der 46-Jährige ihre Beziehung bekannt – und das, nachdem sie sich eigentlich im März getrennt hatten. Seitdem zeigen sich die Turteltauben immer wieder verschmust im Netz. Nun postete Danni das erste offizielle Pärchenbild mit ihrem Partner nach ihrem Liebescomeback.

Auf Instagram teilte die Familienmutter einen zuckersüßen Schnappschuss mit ihrem Liebsten. Auf dem Bild sitzen Danni und Ennesto in einem Restaurant nebeneinander – und wie glücklich die beiden darüber sind, sich wieder zu haben, steht ihnen deutlich in ihre Gesichter geschrieben: Das Pärchen strahlt um die Wette, während sich die beiden verliebt angrinsen. "Am Ende wird alles gut. Wir schauen nur auf uns", betonte die Ex-Dschungelcamperin unter dem Posting.

Nicht nur ihre Community ist von dem glücklichen Pärchen angetan. Auch Ennestos Ex Anastasiya Avilova (32) zeigte sich begeistert und postete drei rote Herz-Emojis. "Du siehst so schön aus, wenn du glücklich bist", merkte auch Ex-Bachelor-Girl Kattia Vides (33) an.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Danni Büchner, Juli 2021

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Januar 2021

Instagram / ennesto.official Daniela Büchner und Ennesto Monté

