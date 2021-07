Der Vorfall begleitet ihn weiterhin! Für das dänische Team entwickelt sich die diesjährige Fußball-EM langsam, aber sicher zum wahren Märchen: Nach einem Sieg über Tschechien steht die Mannschaft jetzt im Halbfinale! Dabei begann das Turnier für die Jungs von Trainer Kasper Hjulmand mit einem Schrecken: Mittelfeldakteur Christian Eriksen (29) kollabierte im ersten Match. Dafür fand der dänische Coach jetzt emotionale Worte.

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete, würden das Team und er die Gedanken an ihren Kollegen auch mit ins Halbfinale nehmen. "Es kamen in diesem Moment einfach die wahren Werte ans Licht: Ich denke immer noch jeden Tag an Christian!", sagte Coach Kasper nach dem Viertelfinalspiel. Es sei einfach ein prägender Augenblick gewesen: "Ich habe das gefühlt und auch die ganze Welt."

Unterdessen tauchte das erste Foto des genesenen Kickers auf: Ein 11-jähriger Fan traf Christian an einem Strand nördlich von Kopenhagen. Völlig perplex bat er um ein Foto und postete das Selfie dann auf Instagram.

Christian Eriksen, dänischer Fußballspieler

Die dänische Nationalmannschaft am 12. Juni 2021

Fußballstar Christian Eriksen

