Heidi Klum (48) könnte wohl kaum stolzer sein! Nachdem sie das Gesicht ihrer Tochter Leni (17) lange vor der Öffentlichkeit versteckt gehalten hatte, ließ die vierfache Mutter ihre Erstgeborene Ende des vergangenen Jahres auf die Modewelt los. Gemeinsam mit ihrer Mama zierte das Nachwuchsmodel bereits das Cover der deutschen Vogue. Dass sie nun in ihre Fußstapfen tritt, erfüllt die Germany's next Topmodel-Chefin mit großer Freude: Leni auf ihrem Weg zu begleiten, erinnert Heidi daran, wie ähnlich sie einander sind.

In der Late Late Show plauderte die 48-Jährige mit James Corden (42) über die noch junge Karriere ihrer Tochter. "Ich bin so glücklich, dass wir endlich an diesem Punkt angekommen sind und sie alt genug ist, um das zu machen", versicherte die Laufstegschönheit. Sie habe das Gefühl, den Staffelstab an Leni übergeben zu haben. Die Teenagerin nun bei ihren ersten Schritten als Model zu beobachten, sei unglaublich. "Manchmal sehe ich mich selbst in ihr, weil wir ziemlich albern und verrückt sind und sie ist am Set wie ich", erzählte Heidi. Letztendlich mache Leni aber doch ihr eigenes Ding: "Es macht so viel Spaß, zuzusehen."

Doch nicht nur am Set, auch im Netz scheint die 17-Jährige ihrer Mama eifrig nachzueifern. Genau wie es die Ex-Victoria's Secret-Schönheit in letzter Zeit mehrfach getan hat, zog Leni vor Kurzem obenrum blank. Nur von einem Handtuch bedeckt, präsentierte die Beauty via Instagram ihre Kehrseite.

Anzeige

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Anzeige

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de