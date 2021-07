Anna Iffländer ist genervt! Die Love Island-Bekanntheit zeigt nur allzu gerne ihren Alltag im Netz – und nimmt die Kamera sogar mal mit auf die Waage. Doch damit haben einige ihrer Follower offenbar ein Problem, denn sie fühlen sich davon getriggert. Diese Kritik kann das TV-Sternchen wohl gar nicht nachvollziehen: Anna machte daraufhin eine Ansage – und wirkte ziemlich sauer!

In ihrer Instagram-Story sprach sie nun das heikle Thema an und erklärte, dass viele User Interesse an ihrem Gewicht haben – und sie deswegen die Zahl präsentiert. Bevor Anna auf die Waage geht, warne sie ihre Fans immer vor – und trotzdem bekommt sie immer noch negative Nachrichten. "Wie du es machst, machst du es für den ein oder anderen falsch. [...] Wenn es jemanden stört, dann wischt bitte weiter", gab sie ihren Story-Zuschauern etwas verärgert mit auf den Weg.

Mit dem Schritt auf die Waage wolle sie transparent mit Gewichtsschwankungen umgehen und das Auf und Ab zeigen. "Und wenn ich sage, ich möchte etwas für meine Figur tun, dann nehme ich euch da auch mit", stellte Anna klar. Denn das sei einzig und allein ihre Sache.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de