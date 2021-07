Nicht nur Heidi Klum (48) hat einen echten Hobbyfotografen zum Mann! Gerade befindet sich Vanessa Mai (29) mit ihrem Mann Andreas Ferber im Sommerurlaub an der sonnigen Mittelmeerküste. Aus Kroatien postet die Schlagersängerin regelmäßig tolle Urlaubseindrücke. Erst kürzlich erfreute sie ihre Fans mit einer süßen, aber sehr seltenen Pärchenaufnahme von sich und ihrem Schatz. Jetzt tat sie es Heidi gleich und ließ sich von ihrem Andreas in einer sexy Pose am Strand ablichten.

Am Samstag veröffentlichte Vanessa die heiße Aufnahme von sich auf ihrem Instagram-Account. In ihrer schlichten Bildunterschrift verriet sie auch gleich, wer das tolle Foto von ihr aus Kroatien geschossen hat. "Andreas", kommentierte die "Regenbogen"-Interpretin mit einem Herz-Emoji anstelle des zweiten As. Vanessas Mann, dem sie bereits vor vier Jahren das Jawort gab, wird sich wohl genauso über den tollen Anblick seiner Frau gefreut haben, wie es auch die Fans der 29-Jährigen taten. Selbst Valentina Pahde (26) war augenscheinlich hin und weg, denn sie kommentierte das Wassernixen-Bild mit drei roten Herzen.

Auch vergangene Woche hatte die hübsche Brünette einen sexy Schnappschuss im Bikini gepostet – im Vordergrund sollte hier aber nicht ihr Körper, sondern ein sehr wichtiges Statement stehen: "Menschenrecht hat nichts mit Politik zu tun, UEFA!", schrieb Vanessa zu dem Foto. Mit dem Bild nahm die Schlagersängerin Bezug auf die Verweigerung des europäischen Fußballverbands, die Allianz-Arena beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen.

