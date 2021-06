Na, welcher Promi riskiert hier eine große Klappe und beißt herzhaft in einen saftigen Maiskolben? Richtig, bei dem süßen Blondschopf handelt es sich um niemanden Geringeren als den Schlager-Star Vanessa Mai (29). Immer wieder teilt die Sängerin Einblicke in ihr Privatleben mit ihrer Community. Jüngst veröffentlichte die 29-Jährige nun diesen niedlichen Schnappschuss aus früheren Zeiten und entzückte so ihre Fans.

Am Montagabend postete die "Regenbogen"-Interpretin die goldige Aufnahme auf Instagram im Zuge einer Reihe an Urlaubseindrücken, die auch ihren Ehemann zeigten. Passend zu der Momentaufnahme von sich als Kind teilte die Sängerin ein aktuelles Foto, auf dem sie Mini-Vanessa nachahmte. Wie die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin in der Bildunterschrift verriet, liegen zwischen den beiden Aufnahmen rund 25 Jahre. In den weiteren Eindrücken aus ihrem Urlaub veröffentlichte die 29-Jährige dann gleich noch ein sehr seltenes Foto mit ihrem Liebsten Andreas Ferber.

Und wie hat der Community dieser Ausflug in die Vergangenheit gefallen? Viele Fans waren hin und weg von Vanessas Nachahmung des Bildes aus früheren Zeiten. Auch einige Berühmtheiten ließen es sich nicht nehmen und kommentierten die goldigen Fotos "Kukuruz für immer!", schrieb beispielsweise das Model Monica Ivancan (43). In ihrer Nachricht benutzte die 43-Jährige folglich den meist landwirtschaftlich verwendeten Begriff für Mais.

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Juni 2021

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Juli 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Die Schlagersängerin Vanessa Mai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de