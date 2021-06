Dass Heidi Klum (48) gerne zeigt, was sie hat, ist kein Geheimnis! Die schöne Germany's next Topmodel-Chefin stellt regelmäßig ihren Hammerbody auf Social Media zur Schau – mal in Form von sexy Videos, mal auf heißen Fotos. Jetzt kommen ihre Fans mal wieder in den Genuss einer freizügigen Bilderreihe des Supermodels. Das Besondere: Dieses Mal hat ihr Mann Tom Kaulitz (31) die Oben-ohne-Pics geschossen...

Via Instagram veröffentlichte Heidi jetzt drei Schnappschüsse aus dem Urlaub – ein Bild heißer als das nächste! Die Blondine posiert hier in einem Türrahmen vor einer atemberaubenden Meereskulisse und trägt nur eine Sonnenbrille, ein knappes Bikinihöschen sowie eine filigrane Kette um ihre Hüfte. Ihren Rücken dreht sie dabei zur Kamera, wodurch der Fotograf alias ihr Gatte einen guten Blick auf ihre schlanke Silhouette und ihre knackige Kehrseite bekommt... Ihre nackten Brüste verdeckt sie geschickt mit ihren Armen.

Ein paar Stunden zuvor postete Heidi zudem ein gemeinsames Foto mit Tom. Das Ehepaar entspannt hier zusammen im Bett. Der Musiker hat einen ernsten Blick aufgelegt, während die Laufstegschönheit bis über beide Ohren strahlt. In der Bildunterschrift schwärmt sie: "Du bringst mich jeden Tag zum Lachen."

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juni 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Topmodel

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Juni 2021

