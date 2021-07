Wie streng ist Pamela Reifs (24) Ernährungsplan? Die Fitness-Influencerin ist vielen ihrer Fans ein absolutes Vorbild: Mit einem gesunden Lifestyle und einer Menge Sport hält sich die YouTuberin fit. Und das zahlt sich augenscheinlich aus: Mit ihrem durchtrainierten Body bringt die Blondine ihre Community immer wieder zum Staunen. Aber wie viel Disziplin muss Pamela aufbringen, um ihren Traumkörper zu behalten?

In einem Q&A auf Instagram möchte ein neugieriger Follower wissen, wie viele Kalorien die Muskelfrau am Tag zu sich nimmt – darauf hat Pamela aber gar keine richtige Antwort. "Ich weiß nicht. Ich habe im Januar aufgehört, Kalorien zu zählen", erzählt die 24-Jährige. An manchen Tagen esse sie mehr, an anderen dafür weniger – im Schnitt nehme sie aber rund 1.800 bis 2.000 Kalorien zu sich.

Anscheinend fühlt sich Pamela nun aber ziemlich wohl – jetzt, wo sie keine Kalorien mehr zählt. "Eine gute Entscheidung. Zurück zum intuitiven Essen", schwärmt die Sportskanone daraufhin.

Instagram / pamela_rf/ Pamela Reif im November 2020

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

