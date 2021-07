Nick Cannon (40) kann bald eine ganze Fußballmannschaft an Kindern vorweisen! Der Ex von Mariah Carey (51) durfte sich in den vergangenen Jahren immer wieder über Nachwuchs freuen: 2011 bekam er mit der Diva Zwillinge, mit dem Model Brittany Bell hat er ebenfalls zwei Kinder und wurde zudem im Juni erneut doppelt Vater mit DJane Abby De La Rosa. Doch damit sollte es nicht genug sein: Auch Nicks derzeitige Liebe Alyssa Scott erwartete ein Baby von dem Comedian – und das ist nun auf der Welt!

Via Instagram teilte die Blondine die süßen Neuigkeiten mit ihren Fans. Die frischgebackene Mama veröffentlichte gleich mehrere Fotos, auf denen sie stolz ihren Sprössling im Arm hält. Zu den Bildern schrieb die Schönheit: "Ich werde dich bis zu Unendlichkeit lieben!" Alyssa verriet zudem schon das Geburtsdatum und den Namen ihres kleinen Wunders: Zen kam am 23. Juni 2021 zur Welt.

Damit liegen zwischen den Geburtstagen von Nicks jüngsten Kids nur wenige Tage: Die Zwillinge Zion Mixolydian und Zillion Heir wurden nämlich am 14. Juni geboren – nur neun Tage später kam ihr Geschwisterchen zur Welt. Der stolze Siebenfachpapa meldete sich bisher nicht zu seinem neuesten Familienmitglied zu Wort.

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott mit ihrem Baby

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon mit seiner schwangeren Freundin Alyssa Scott

Getty Images Nick Cannon, Juni 2019

