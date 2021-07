Das Jahr 2021 ist gerade erst zur Hälfte um, doch schon jetzt haben die deutschen Promis sich bei ihren Babynamen gegenseitig übertroffen! In den vergangenen Jahren ist es bei den VIPs weltweit fast normal geworden, dass sie für ihren Nachwuchs keine klassischen Namen mehr auswählen: ob Beyoncés (39) Tochter Blue Ivy (9) oder Kim Kardashians (40) Kids Chicago (3), Psalm (2) und Co. Mittlerweile haben auch die Stars hierzulande Gefallen an außergewöhnlichen Namen gefunden. Promiflash fasst für euch zusammen, was die bisher ungewöhnlichsten in den vergangenen sechs Monaten waren – von Aria Litera über Lobo bis hin zu Fion Herbert oder auch Rosenrot.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de