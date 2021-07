Sie nehmen sich eine kleine Auszeit! Marcel Maurice Neue (31) gehört in der Rolle des Krätze seit Beginn zu den absoluten Berlin – Tag & Nacht-Fanlieblingen. Seit vergangenem Jahr bringt Laura Hink als Krätzes Schwester Lynn in der beliebten Daily ordentlich Stimmung aufs Hausboot. Auch abseits der Kameras scheinen die beiden Darsteller sich gut zu verstehen: Jetzt brachen sie zu einem gemeinsamen Kurzurlaub auf!

In den Instagram-Storys der beiden ist zu sehen, wie Marcel und seine Serienkollegin einen Mietwagen besteigen, um dem Hauptstadttrubel zu entfliehen. Ihr Ziel: eine tropische Indooranlage ein Stück südlich von Berlin. "Laura und ich haben jetzt eingecheckt und werden heute Nacht in einem wundervollen Tipi schlafen", erzählt der 31-Jährige, während seine Mitstreiterin und er sich in dem geräumigen Zelt rekeln.

Zwischen Urlaubsaufnahmen vom Pizzaschlemmen und Planschen in den künstlichen Wogen postete Laura einen vielsagenden Text: "Du bist mein Beweis, dass es sich lohnt, niemals aufzugeben." Deutet sich da etwa mehr als nur eine gute Freundschaft an?

RTL2 Marcel Maurice Neue, "Berlin – Tag & Nacht"-Star

Instagram / laura__hnk "Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin Laura Hink

RTLZWEI "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Marcel Maurice Neue und Laura Hink

