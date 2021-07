Evanthia Benetatou (29) ist zurück! Vor etwas mehr als einer Woche – am 26. Juni – hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin die zuckersüße Neuigkeit bekannt gegeben, dass ihr Sohnemann namens George Angelos endlich das Licht der Welt erblickt hat. Nach der Geburt legte die Influencerin erst einmal eine strikte Netz-Pause ein, um die ersten Tage mit dem Kleinen in vollsten Zügen genießen zu können. Jetzt meldet sich Eva erstmals seit der Entbindung wieder persönlich bei ihren Fans!

"Ich bin zurück", jubelt die 28-Jährige gewohnt freudestrahlend in ihrer Instagram-Story. Sie habe es einfach nicht länger ausgehalten und wolle ihre Follower jetzt wieder mit in ihren Alltag nehmen. "Ich freue mich einfach riesig, mit euch diese Reise des Mama-Seins zu teilen", berichtet Eva und bedankt sich zusätzlich bei ihrer Community für die Unterstützung in den vergangenen Monaten. Vor allem nach der Trennung von ihrem einstigen Verlobten Chris Broy war ihre Fangemeinde ihr intensiv beigestanden.

Auch ein kleines Update zu ihrem Wohlbefinden gibt die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin in ihrer Story. "Manchmal weine ich vor Freude, manchmal lache ich vor Freude. Die Hormone spielen verrückt", gibt sie ehrlich zu und fügt noch hinzu: "Es ist so eine aufregende Zeit für mich. So wunderschön und unbeschreiblich."

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Baby, Juli 2021

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

