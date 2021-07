Die Gerüchte stimmen also: Phoebe Dynevor (26) und Pete Davidson (27) sind ein Paar! Dass die beiden Schauspieler liiert sein sollen, wurde schon seit ein paar Monaten gemunkelt. Das erste Mal hieß es im März, dass die Bridgerton-Darstellerin und der Comedian sich daten. Nur drei Wochen später wurden die beiden dann mit der gleichen Kette um den Hals erwischt. Nach Monaten der Spekulation machten die beiden es nun endlich offiziell und gaben ihr Pärchen-Debüt!

Phoebe und Pete suchten sich auch nicht irgendein x-beliebiges Event aus, um ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt zu feiern: Sie sahen sich am vergangenen Samstag ein Tennisspiel in Wimbledon an. Hier turtelten die zwei, was das Zeug hielt. Erst wurde der US-Amerikaner dabei abgelichtet, wie er die 26-Jährige liebevoll auf den Kopf küsste, bevor sie einen Moment später ihre Arme um ihn warf. Sie schienen offenbar sogar schon so vertraut, dass die Blondine gar kein Problem damit hatte, ihm Essensreste aus den Zähnen zu entfernen. Spätestens nach den bei dem Match entstandenen Schnappschüssen dürfte jedem glasklar sein: Die Britin und der Saturday Night Live-Star sind total vernarrt ineinander!

Dass der Eindruck stimmt, bestätigte bereits ein Insider gegenüber People. Ihm zufolge meinen es Phoebe und Pete richtig ernst: Sie seien "wirklich verliebt ineinander". Selbst die Fernbeziehung mache ihnen nichts aus, da sie einfach nur begeistert seien, wenn sie Zeit zusammen verbringen können.

ActionPress Phoebe Dynevor und Pete Davidson in London im Juli 2021

