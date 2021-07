Katie Price (43) bekommt von Schönheits-OPs einfach nicht genug! Die Britin legte sich in der Vergangenheit schon zahlreiche Male unters Messer und hatte erst im vergangenen Jahr ein Makeover in der Türkei machen lassen. Mit dem hatte sie ihre Kinder ganz schön geschockt: Die waren nämlich in Tränen ausgebrochen, als sie ihre Mutter mit frischen Narben und Blut im Gesicht gesehen hatten. Nichtsdestotrotz macht Katie weiter – und dürfte ihre Kinder auch mit dem Ergebnis ihrer jüngsten Operationen ziemlich erschrecken...

Die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin unterzog sich jetzt erneut fünf Beauty-Eingriffen in der Türkei. The Sun liegen Fotos des Ergebnisses vor, die Katie kurz nach den OPs mit geschwollenem Gesicht in ihrem Krankenbett zeigen. Auf einem weiteren Bild ist sie mit blutgefüllten Kathetern und Gesichtspflastern und -Verbänden zu sehen. Wie eine Quelle der Zeitung gegenüber verrät, wurden bei Katie ein Brazilian Butt Lift – bei dem Fett aus anderen Körperregionen in den Hintern gespritzt wird – ein Augen-Lifting, ein Lippen-Lifting, Fettabsaugungen und Entfernungen ihrer alten Facelifting-Narben durchgeführt.

Nach den Fettabsaugungen habe sie mehrere Tage auf dem Rücken liegen und ihre Beine in die Luft strecken müssen, da diese extrem angeschwollen gewesen seien. Darüber hinaus habe die 42-Jährige "schreckliche Schmerzen", sei aber dennoch "begeistert, dass die Operationen nach Plan verlaufen sind". "Katie hat Schwellungen und ist mit blauen Flecken übersät, sie ist aber dennoch überglücklich und fühlt sich wieder wie die alte Katie", erklärt die Quelle. Der UK-Star erhole sich nun in einer Villa in der Türkei von den Eingriffen, könne es aber kaum abwarten, seine Kinder endlich wiederzusehen.

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im August 2020

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Persönlichkeit

