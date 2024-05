Prinzessin Beatrice, Cousine Zara und Co. an der Rennstrecke

Am vergangenen Sonntag kam es in Monaco zu einem Staraufgebot: Das Formel-1-Rennen um den Großen Preis von Monaco lockte unter anderem Zara Tindall (43) und ihre Cousine Prinzessin Beatrice (35) an die Rennstrecke. Die royalen Cousinen wirkten ausgelassen und hatten sichtlich viel Spaß, wie ein Instagram-Beitrag von Natalie Pinkham (45) zeigte. Die Formel-1-Reporterin postete eine Reihe von Bildern mit vielen bekannten Gesichtern, unter anderem ein gemeinsames Foto mit den königlichen Cousinen, auf dem Zara ein herzliches Bussi von Beatrice und Natalie bekommt.

Die beiden Frauen sind aber noch lange nicht alle Prominenten, die sich an diesem Nachmittag in Monaco zusammenfanden und bei Natalie vor der Linse landeten. Auch Superstar Matt Damon (53) war mit von der Partie! Auf einem Bild sieht man ihn mittig zwischen Natalie und Zara sitzen, während alle drei breit in die Kamera grinsen. Dass der Schauspieler sich für Rennsport interessiert, sollte keine Überraschung sein. Spätestens seine Rolle im Rennautofilm "Le Mans 66 – Gegen jede Chance" könnte sein Interesse für die Formel 1 geweckt haben. Auch der Fußballer Yoane Wissa sowie Zaras Ehemann und Rugbyspieler Mike Tindall (45) ließen sich das Rennen nicht entgehen. Den eigentlichen Star des Tages, Charles Leclerc (26), erwähnte die Reporterin in ihrem Beitrag direkt: Mit den Worten "Bien Joué Charles" – was übersetzt so viel wie gutes Spiel bedeutet – beglückwünschte sie den monegassischen Rennfahrer zu seinem Sieg.

Wie glücklich der 26-Jährige selbst über seinen Erfolg ist, zeigte Charles auf eine spezielle Art: Während er auf einem Selfie mit der Moderatorin noch gediegen in die Kamera lächelte, sprang der Erstplatzierte nach seinem Grand-Prix-Sieg vor Freude kurzerhand und in voller Montur ins Meer!

Instagram / natalie_pinkham Natalie Pinkham, Matt Damon und Zara Tindall beim Monaco Grand Prix 2024

Instagram / natalie_pinkham Natalie Pinkham und Charles Leclerc beim Monaco Grand Prix 2024

