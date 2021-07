Gleich zwei besondere Menschen in Lena Gerckes (33) Leben feiern heute ihr Jubiläum! Die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin genießt ihr Dasein als Mama in vollen Zügen – vor genau einem Jahr stellte Töchterchen Zoe das Leben ihrer berühmten Mutter komplett auf den Kopf. Aber nicht nur Lenas kleine Prinzessin hat heute Geburtstag – auch die bessere Hälfte der Marburgerin darf sich heute beschenken lassen!

Auf Instagram widmete das Model Babydaddy Dustin Schöne (36) und seinem Nachwuchs einen süßen Geburtstagspost – dazu teilte die Beauty einige Aufnahmen und verfasste rührende Zeilen: "Herzlichen Glückwunsch an meine zwei Lieblingsmenschen auf der Welt." Unter anderem postete Lena auch ein Bild ihres Babybauchs, das vor 366 Tagen aufgenommen wurde. "Ein Jahr voller Liebe, Glück, Verrücktheit und Müdigkeit", scherzte die 33-Jährige.

Mit dem Beitrag stieß die Moderatorin bei ihrer Fangemeinde auf Begeisterung und wurde von einer regelrechten Glückwunsch-Welle überschwemmt. "Viel Sonne, Kreativität, Freude und eine gute Portion Humor sowie Gesundheit sollen die beiden stets begleiten", schrieb beispielsweise eine Instagram-Nutzerin.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Anzeige

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und Lena Gercke

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de